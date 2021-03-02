«Он говорит: "Ну, тут ваша позиция понятна". Ну, возможно, так и надо: чтобы был баланс мнений, чтобы мы могли тут двигаться как-то вперед поступательно», — отметил Аваков.
При этом он заявил, что в основном солидарен с главными решениями Зеленского, хотя нередко бывают и такие, что Авакову не нравятся.
«У него полномочия, которые ему дали люди. Я могу в некоторых случаях злиться или не соглашаться, а потом я даже Владимиру Александровичу говорю: "Послушайте, в конце концов, за вас проголосовало 73%. Вы имеете право на такую позицию". Он отвечает: "Да". Я говорю: "Поэтому я подчиняюсь. Но вы должны слышать и другую точку зрения"», — сказал глава МВД.
По его словам, Зеленский всегда выслушивает другую позицию и не принимает поспешных решений.
Аваков также заявил, что что общается с Зеленским несколько раз в неделю и чувствует со стороны президента доверие.