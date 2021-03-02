Евросоюз в этом году начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом 2 марта на брифинге заявил глава Европейского совета Шарль Мишель

Война со своим народом: зачем Киеву законы о коллаборационизме © пресс-служба президента Украины Шарль Мишель посетил 2 марта КПВВ «Счастье» в Луганской области вместе с президентом Владимиром Зеленским.

На брифинге Мишель напомнил, что за последние семь лет Евросоюз выделил Украине семь миллиардов евро помощи, больше, чем какому-либо другому государству, которое не является членом ЕС.

Программа помощи Украине от ЕС «для смягчения влияния конфликта» в Донбассе продолжится и в этом году.

«Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда», — заверил глава Евросовета.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.