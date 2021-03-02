«Системный кризис в энергетике, существенное сокращение потребления электроэнергии в первом полугодии из-за пандемии коронавируса и задолженность на рынке перед генерирующими компаниями сильно отразились на деятельности компании», — прокомментировали такие результаты в компании.
Компания указывает, что если на начало 2020 года ее капитал составлял 7,18 млрд грн (около 18 млрд рублей), то на конец он стал отрицательным — 16,16 млрд грн (около 38 млрд рублей), а обязательства выросли на 13,2% — до 93,51 млрд грн (около 250 млрд рублей).
Ранее за 2019 год «ДТЭК Энерго» отчитался о сокращении чистой прибыли в 1,9 раза — до 2,55 млрд грн (около 6 млрд рублей) при сокращении выручки на 15,4% — до 76,83 млрд грн (около 210 млрд рублей), валовой прибыли — на 35,5%, до 12,43 млрд грн (около 28 млрд рублей).
«ДТЭК Энерго» — операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.