Холдинг олигарха Рината Ахметова «ДТЭК Энерго» завершил 2020 год с чистым убытком в 19,13 миллиарда гривен (около 50 млрд рублей) при выручке 47,24 миллиарда гривен (около 120 млрд рублей). Об этом свидетельствуют показатели компании, передает 2 марта агентство «Интерфакс-Украина»

«Системный кризис в энергетике, существенное сокращение потребления электроэнергии в первом полугодии из-за пандемии коронавируса и задолженность на рынке перед генерирующими компаниями сильно отразились на деятельности компании», — прокомментировали такие результаты в компании.

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Ранее за 2019 год «ДТЭК Энерго» отчитался о сокращении чистой прибыли в 1,9 раза — до 2,55 млрд грн (около 6 млрд рублей) при сокращении выручки на 15,4% — до 76,83 млрд грн (около 210 млрд рублей), валовой прибыли — на 35,5%, до 12,43 млрд грн (около 28 млрд рублей).

«ДТЭК Энерго» — операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.