«Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса "Укрзализныци" в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных должностей работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя», — сказал он.
При этом Жмак заявил, что сокращать производственные профессии якобы не будут. По его словам, сейчас штат недоукомплектован такими специалистами, их будут набирать дополнительно.
Ранее сообщалось, что в ходе реформы «Укрзализныци» власти собираются уволить до 50% персонала, отправив «на воздух» порядка 120 тыс. сотрудников.
В том числе сокращение наполовину ждало бригады локомотивов. Количество кассиров «реформаторы» тоже посчитали чрезмерным.
При этом, как отмечал глава Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк, износ подвижного и тягового состава «Укрзализныци» дорос до 100%.