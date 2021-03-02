Предприятие «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сократит почти треть сотрудников центрального офиса, аналогично будет проведена оптимизация персонала и в других подразделениях, рассказал глава правления компании Владимир Жмак 2 марта

«Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса "Укрзализныци" в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных должностей работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя», — сказал он.

Как убьют «Укрзализницю»: массовые увольнения и на сто процентов изношенный состав © Twitter, Владимир Гройсман

Ранее сообщалось, что в ходе реформы «Укрзализныци» власти собираются уволить до 50% персонала, отправив «на воздух» порядка 120 тыс. сотрудников.

В том числе сокращение наполовину ждало бригады локомотивов. Количество кассиров «реформаторы» тоже посчитали чрезмерным.

При этом, как отмечал глава Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк, износ подвижного и тягового состава «Укрзализныци» дорос до 100%.