Помощница председателя Центральной избирательной комиссии Украины Анжела Еременко рассказала в своем Facebook 28 февраля, что получила на последний День святого Валентина в подарок от своего молодого человека вибратор, а точнее стимулятор эрогенных зон Satisfyer

«Морозко»: Пугачева напугала фанатов, переборщив с румянами © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Я выходила (из магазина. — Ред.) только с одной мыслью: зачем вы так с моими оргазмами? Короче, судьба сатисфаера неизвестна пока. Он лежит где-то в сервисе, так и не сходив со мной ни на одно свидание. Так что, дорогие мои, мораль истории такова: покупайте вибраторы в нормальных магазах», — констатировала помощница председателя ЦИК.

Читайте также: Королева и Тарзан закатили шоу для взрослых с игрушками из интимшопа.

К слову, цена стимулятора Satisfyer варьируется в пределах от 3 до 20 тысяч рублей.