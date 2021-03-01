По словам женщины, «толковый подарок», от которого она многое ожидала, «выдал две вибрации и больше не подавал признаков жизни». Попытки реанимировать его не привели ни к каким результатам, и тогда пара вместе отправилась в интим-магазин, где продавщица «на нормальном ровенском диалекте» объяснила, что надо ехать в сервис, а что дальше — она не знает.
«Я выходила (из магазина. — Ред.) только с одной мыслью: зачем вы так с моими оргазмами? Короче, судьба сатисфаера неизвестна пока. Он лежит где-то в сервисе, так и не сходив со мной ни на одно свидание. Так что, дорогие мои, мораль истории такова: покупайте вибраторы в нормальных магазах», — констатировала помощница председателя ЦИК.
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К слову, цена стимулятора Satisfyer варьируется в пределах от 3 до 20 тысяч рублей.