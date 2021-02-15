Киевская певица Наташа Королева и ее муж стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) отметили День всех влюбленных эпатажным шоу, для организации которого они использовали реквизит из интимшопа. Об этом артисты сами рассказали в сториз своих Instagram 14 февраля

На праздник Королева оделась в короткое черное платье с рюшами, в котором она пела и весело танцевала. Ее супруг не был столь наряден, зато исполнил танец с девушками в желтых пиджаках, которых стриптизер синхронно хлопал по ягодицам в присутствии жены и друзей.

«Фильм ужасов какой-то»: мать Королевой шокировала юбилейным фото © Людмила Порывай/Инстаграм

Утром супруги рассказали подписчикам, что вечеринка закончилась, а их праздник любви — нет, и они отправляются в Париж.

«Всех влюбленных — с праздником! Остальные — на уборку снега», — написал на своей странице Тарзан.

Отдельные пользователи предположили, что под «остальными» стриптизер имел в виду свою бывшую любовницу Анастасию Шульженко, которую Глушко обещал засудить за обнародование видео порнографического содержания с его участием.

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Помимо прочего, Королева и Тарзан поделились новым видео в стиле лав-стори, которое они сняли специально к 14 февраля.

«Как наигранно!», «Смешные, к чему был этот весь фарс…», «Пинка ему, для скорости. Коняка», «Надоели, тьфу», «Брюлики нашли?» — отреагировали подписчики.

Последний пользователь имел в виду драгоценности, в краже которых Тарзан обвинил Шульженко, когда та призналась, что состоит со стриптизером в отношениях. Но позже артист интимного жанра все же признался, что изменял с этой девушкой жене.