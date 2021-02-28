Ситуацию в Белоруссии разрядило не проведение всенародного собрания, а зимние холода и общая усталость от выхода на улицы без каких-либо положительных результатов. Об этом рассказал политолог Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Станислав Бышок: Москва должна иметь дело не только с Лукашенко, но и с белорусским гражданским обществом © РИА Новости, Александр Натрускин

«Вместе с тем есть ощущение, что политическая динамика в республике не сошла на нет и снова будет набирать обороты в течение этого года», — указал Бышок.

Революции всегда происходят внезапно, хотя потом многие исследователи задним числом выводят «неизбежность» этих революций, исходя из оценки событий, предшествовавших непосредственно общественному взрыву, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.