Украинские власти заинтересованы сегодня, прежде всего, не в завоевании симпатий большинства, а в завоевании лояльности со стороны радикального меньшинства. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, на что сейчас нацелилась радикальная оппозиция © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

Неменский отметил, что электоральный расчет в этой ситуации провален, так как подобные действия не будут способствовать росту рейтинга власти.

«Но нужно понимать, что киевская власть сейчас ориентирована не столько на завоевание симпатий большинства, сколько на завоевание лояльности или спокойного отношения со стороны меньшинства. Ведь на украинскую политику основное влияние сейчас оказывает именно активное и агрессивное меньшинство, придерживающееся радикально националистистических взглядов и являющееся хозяином дискурса патриотизма, воспроизводимого властью», — пояснил эксперт.

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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.