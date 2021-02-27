Министерство внутренних дел Украины поблагодарило протестующим за соблюдение законодательства во время «мирной акции» в поддержку неонациста Сергея Стерненко 27 февраля

Ранее сообщалось, что выкрикивая оскорбления в адрес генерального прокурора Ирины Венедиктовой, радикалы забросали здание Офиса генпрокурора файерами и петардами, полиция не реагировала на действия ультраправых.

«Спасибо гражданам при соблюдении действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардийцям и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на местах», — говорится в сообщении МВД.

В министерстве заявили, что «Конституция Украины гарантирует право на акции и сборы», тем самым поддержав действия неонацистов в отношении прокуратуры.

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Неонациста взяли под стражу в зале суда, у которого собрались другие неонацисты, запалившие покрышки в поддержку радикала.

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.

Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.

Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Дело об убийстве до сих пор не дошло до суда.