Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) непричастен к отключению от вещания «Первого независимого» телеканала, который создали сотрудники закрытых каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом 26 февраля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера»

Ранее телеканал отключили от спутника и от кабельного вещания спустя час после начала работы.

В эфире программы Данилов сообщил, что СНБО тут ни при чем.

Он пояснил, что сотрудники СНБО отслеживают работу СМИ. При этом если канал не нарушает законы Украины, у него не возникнет проблем, а в случае если канал работает на «государство-агрессора», он «будет подлежать немедленному закрытию, с помощью законных процессов и процедур».

«Что сталось именно с этим каналом — может, какая-то техническая ошибка. Мы не знаем, надо разбираться… А может, это божья кара?» — сказал Данилов.

Ранее на брифинге после заседания секретарь СНБО заявил, что против «Первого независимого» могут быть введены санкции.

В соцсетях канала сообщили, что телекоммуникационные и кабельные провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения.

«"Перший Незалежний" был создан для того, чтобы журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK имели возможность работать. Наша цель — быть в эфире и создавать качественный медиапродукт. Но мы остаемся на YouTube и на сайте pnk.tv», — заявили сотрудники канала.