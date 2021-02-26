Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - «Первый Независимый». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK

Как сообщается, новый телеканал вещает на спутнике ASTRA-4A, 5° восточной долготы. Также его можно будет найти в крупнейших кабельных сетях украинских провайдеров программной услуги «Воля», Triolan и других операторов. Интернет-трансляция телеканала доступна на сайте pnk.tv, а также на Youtube-каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Лицами канала стали все знаковые и знакомые зрителю закрытых Зеленским телеканалов имена: Диана Панченко, Павел Кужеев, Вячеслав Пиховшек, Василий Апасов, Юрий Бибик, Андрей Лащ, Ростислав Сухачев и другие.

«Попытка президента Зеленского закрыть рты СМИ изначально была провальной», — заявила телеведущая Диана Панченко.

Она отметила, что на улице XXI век, закрыть рты всем невозможно. По ее мнению, люди видят, что происходит в стране: тарифы, которые не снижаются, Донбасс, на котором так и не установился мир, и абсолютный непрофессионализм власти.

То, что другие СМИ этого не показывают, она назвала предательством по отношению к зрителю, полное обесценивание журналистики как таковой.

«Поэтому "Перший Незалежний" будет транслировать все, чем живет Украина, даже если это будет не нравиться власти», — добавила Панченко.

Президент телеканала Егор Бенкендорф заявил, что коллектив «Первого независимого» состоит из опытных журналистов, которые доказали свой высокий профессионализм и готовность работать даже в сложных условиях.

Как и прежде, слово на новом телеканале получат как представители власти, так и оппозиции, добавил он.

Бенкендорф пообещал работать объективно, невзирая на возможное давление.