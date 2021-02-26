Как уточняется, машины видели в Херсонской области возле поселка городского типа Новоалексеевка.
«"Точки-У" в составе колонны ползут в сторону Крыма. Неужели наше командование начинает всерьез укреплять крымское направление?» — говорится в сообщении.
Как известно, расстояние от Новоалексеевки до крымской границы составляет всего 30 км.
При этом дальность стрельбы комплексов «Точка У» составляет 120 км, масса боевой части — до полутонны.
Ракеты «Точка У» использовались киевским режимом в горячей фазе войны в Донбассе, в том числе с запрещенными кассетными боеприпасами.