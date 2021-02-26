После очередного заседания СНБО без государственных наград и званий могут остаться те, кого признают пособниками так называемой российской агрессии. Об этом 26 февраля сообщило издание ZN.ua

СНБО рассмотрит новые санкции: Шарий считает, что речь о нем © president.gov.ua

«СНБО во время сегодняшнего заседания, среди прочего, рассмотрит возможность лишения государственных наград, воинских и почетных званий лиц, замешанных в содействии российской агрессии и терроризма. Против кого точно будет применен 25 пункт ст. 4 Закона "О санкциях" неизвестно, — говорится в сообщении издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что те, кто допустил легкую «сдачу» полуострова Крым, должны понести ответственность.

В связи с этим экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания заявил, что если бы Госбюро расследований провело настоящее расследование, то Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Петр Порошенко уже сидели бы за решеткой за «сдачу» Крыма.

Президент Владимир Зеленский своим указом увеличил штатную численность сотрудников аппарата СНБО со 163 до 237 человек.