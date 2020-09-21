Экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания 21 сентября опубликовал видео, в котором обвинил Госбюро расследований (ГБР) в том, что Александр Турчинов избежал ответственности за так называемую сдачу Крыма

«Момент Жвании». Божья роса в глазах патриотов © LIGA.net опубликовало результаты предварительного расследования по делу об "аннексии" Крыма Россией.

По версии ГБР, ответственность за подрыв боеспособности украинской армии несут президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин, Павел Лебедев и начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана.

Как утверждает Жвания, главный виновник потери Украиной своей территории — Александр Турчинов.

По его словам, Турчинов был и.о. президента Украины во время крымских событий 2014 года, и именно он «приказывал украинским военным бездействовать».

Кроме того, Арсений Яценюк и Петр Порошенко сделали все возможное, чтобы крымчане возненавидели новую украинскую власть. Именно они распорядились отключить Крым от электричества и водоснабжения, а также угрожали послать на полуостров отряды националистов и запретить русский язык.

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто в Украине не знает с какой — нам не говорили. Просто спустили команду "не дергаться", ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет — кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились», — сказал Жвания.

Если бы ГБР провело настоящее расследование, то Яценюк, Турчинов и Порошенко уже сидели бы за решеткой, считает бывший нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те, кто допустил легкую «сдачу» полуострова Крым, должны понести ответственность.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.