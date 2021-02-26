По данным правозащитников, срок содержания Сергея Тихановского под стражей истекал 28 февраля, однако его продлили до конца апреля.
Создатель Youtube-канала «Страна для жизни» попытался выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2020 года в Белоруссии, однако ЦИК отказал ему в этом праве. В выборах главы государства приняла участие его супруга Светлана.
В конце мая сотрудники милиции задержали оппозиционного блогера в Гродно. Тихановского обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».
Позднее ему добавили обвинение в препятствовании «осуществлению избирательных прав».
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.