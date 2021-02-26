Белорусский блогер Сергей Тихановский пробудет за решеткой по крайней мере до апреля. Об этом 26 февраля в своем Telegram-канале сообщил правозащитный центр «Весна»

После переговоров с Лукашенко Путин отправит послом в Белоруссию борца с коррупцией и критика Майдана © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Создатель Youtube-канала «Страна для жизни» попытался выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2020 года в Белоруссии, однако ЦИК отказал ему в этом праве. В выборах главы государства приняла участие его супруга Светлана.

В конце мая сотрудники милиции задержали оппозиционного блогера в Гродно. Тихановского обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Позднее ему добавили обвинение в препятствовании «осуществлению избирательных прав».

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.