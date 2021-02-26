Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики, полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова заявила, что попытки ревизии Минских соглашений недопустимы и должны пресекаться участниками переговоров и международным сообществом. Об этом сообщает ДАН 25 февраля

Ранее украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников заявил, что переговоры по Донбассу должны проходить без участия России, «в формате Будапешта», поскольку Москва «нападением на Украину» якобы нарушила Будапештский меморандум.

По словам главы МИД ДНР, высказывания Резникова демонстрируют, что Киев намерен продолжать следовать по пути эскалации и на линии соприкосновения, и в информационном пространстве. Резников спрогнозировал раскол общества из-за референдума по Донбассу © Y27 / wikimedia.org

«Нам вновь приходится напоминать, что Комплекс мер был одобрен резолюцией СБ ООН, став, таким образом, частью международного права, документом, обязательным к исполнению. Попытки его ревизии должны жестко пресекаться не только участниками Минского процесса, но и всем международным сообществом», — сказала Никонорова.

Никонорова указала, что Киеву следует отказаться от вооруженных и информационных провокаций и начать прямой диалог с представителями республик.

По ее словам, реальным шагом к миру стало бы согласование предложенной республиками «дорожной карты» по выполнению Минских соглашений. Она подчеркнула, что без соблюдения Минских соглашений мирное урегулирование конфликта в Донбассе невозможно.