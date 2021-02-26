Сообщается, что 24 февраля мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что кто-то намерен подорвать дамбу.
В результате обследования объекта, проведенного группой поиска служб экстренного реагирования и сотрудниками райуправления Главного управления Нацполиции, взрывных устройств или взрывоопасных объектов на месте обнаружено не было.
«По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 УК Украины за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. В тот же день злоумышленник задержан в селе Демидово и ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления», — рассказали в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.