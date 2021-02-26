Экономист, эксперт Growford Institute

Виктор Скаршевский родился 3 ноября 1971 года.

В 1994 году окончил Московский государственный горный университет.

Около девяти лет работал на руководящих постах в коммерческих компаниях, в том числе и с международным капиталом. Виктор Скаршевский: При нынешней экономической политике Украина обречена на бедность © Facebook, Виктор Скаршевский

С 2009 года несколько лет работал в компании «Метинвест». Занимался вопросами экологической безопасности и соответствия Киотскому протоколу.

Более семи лет был советником членов правительства Украины, в том числе вице-премьер-министра и премьер-министра.

В 2015 году был провозглашен министром финансов в составе теневого правительства «Оппозиционного блока».

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Украины. Скаршевский о сотрудничестве с МВФ: «Украина должна развивать экономику или дальше жить от кредита к кредиту» © Facebook, Виктор Скаршевский

Экономический эксперт в неправительственной организации Growford Institute.

Пишет и исполняет музыку для фортепиано.