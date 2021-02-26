Виктор Скаршевский родился 3 ноября 1971 года.
В 1994 году окончил Московский государственный горный университет.
Около девяти лет работал на руководящих постах в коммерческих компаниях, в том числе и с международным капиталом.
С 2009 года несколько лет работал в компании «Метинвест». Занимался вопросами экологической безопасности и соответствия Киотскому протоколу.
Более семи лет был советником членов правительства Украины, в том числе вице-премьер-министра и премьер-министра.
В 2015 году был провозглашен министром финансов в составе теневого правительства «Оппозиционного блока».
Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Украины.
Экономический эксперт в неправительственной организации Growford Institute.
Пишет и исполняет музыку для фортепиано.