Ожидается, что цифровые сертификаты, которые позволят людям путешествовать по ЕС, появятся к лету.
«Все согласились, что нам нужен цифровой сертификат о вакцинации», — заявила Меркель.
Она добавила, что на создание технической основы для таких документов потребуется около трех месяцев.
Лидером призывов к введению паспортов вакцинации стала Греция, где 25% ВВП составляет доход от туристической отрасли.
Испания, Австрия и Болгария также поддерживают общесоюзный сертификат, а Вена заявила, что будет внедрять свой собственный, если ЕС не сможет ни о чем договориться к весне.
При этом некоторые страны, такие как Франция и Бельгия, обеспокоены тем, что паспорта вакцинации будут дискриминировать тех, кто по каким-то причинам не получил прививку. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, введение паспортов вакцинации будет несправедливостью по отношению к молодым людям, которые не являются для нее приоритетной группой.