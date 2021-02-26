Страны Европейского союза согласились ввести цифровые паспорта вакцинации. Об этом 25 февраля заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита лидеров стран ЕС, передает Reuters

Ожидается, что цифровые сертификаты, которые позволят людям путешествовать по ЕС, появятся к лету.

«Все согласились, что нам нужен цифровой сертификат о вакцинации», — заявила Меркель.

Она добавила, что на создание технической основы для таких документов потребуется около трех месяцев.

Лидером призывов к введению паспортов вакцинации стала Греция, где 25% ВВП составляет доход от туристической отрасли.

Бесплатное снадобье для бедных стран: какую вакцину Украина закупила в Индии

При этом некоторые страны, такие как Франция и Бельгия, обеспокоены тем, что паспорта вакцинации будут дискриминировать тех, кто по каким-то причинам не получил прививку. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, введение паспортов вакцинации будет несправедливостью по отношению к молодым людям, которые не являются для нее приоритетной группой.