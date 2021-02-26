На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет разбираться ситуация со Сергеем Стерненко и предстоящими в связи с этим протестными выступлениями. Об этом 25 февраля сообщил Telegram-канал «Легитимный»

«Наш источник сообщил, что [на заседании СНБО] будут разбирать кейс Стерненко и "новую революцию", подготовка к субботнему "майдану"», — говорится в сообщении.

Также, по данным источника «Легитимного», министр МВД Арсен Аваков пообещал Владимиру Зеленскому зачистить улицу от неконтролируемых радикалов.

«Наш источник сообщает, что задача власти направить митингующих на спокойный мирный протест по кейсу Стерненко, чтобы все 27 февраля вышли, "пошумели" и разошлись», — отмечают в Telegram-канале.

Дело Стерненко: одесситы обо всей подноготной одиозного земляка © Скриншот из видео Украина.ру

Вечером в четверг, 25 февраля, власти Украины анонсировали заседание СНБО, которое пройдет в пятницу, 25 февраля. По данным СМИ, оно начнется в 17.30 (18.30 мск).

Ранее Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией. Следующая акция запланирована на 27 февраля.

*Деятельность организации запрещена в РФ