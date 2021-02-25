Правоохранители закрыли уголовное производство по делу, по которому суд решил заблокировать доступ к более чем 400 интернет-ресурсов, заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии интернет-изданию «Украинская правда»

Ранее сообщалось, что гражданин Александр Пан, по иску которого были запрещены 426 сайтов, в том числе принадлежащий американской компании Microsoft GitHub, может быть причастен к многочисленным случаям мошенничества.

«25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно — об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности», — приводит УП слова Максимец.

Аферисты-миллионеры. Мошенники из бедной Украины едут на заработки за кордон © CC0, Pixabay

Максимец утверждает, что прокурор якобы не участвовал в заседании Голосеевского суда, где было вынесено данное решение, не был уведомлен о его проведении и текст решения не получал.

25 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации сообщила, что на Украине закроют доступ к 426 интернет-порталам, среди которых российский РБК и американские GitHub и Livejournal.

Следует отметить, что в интернете и соцсетях достаточно много информации об основателе Spang Capital Александре Пане.

Криминал на карантине. Карманники в Украине легли «на дно», а у мошенников самый сенокос © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

В частности, приводятся скриншоты сайта черкасского отделения МММ-2011, где Пан Прочухан обозначен как «сотник», вовлекший в мошенническую схему 4000 человек.

Утверждается, что после очередного краха МММ Прочухан в Киеве сменил фамилию и снова занялся организацией мошеннических схем, однако из-за широкого распространения информации о его деятельности заработки Пана Прочухана упали.

Следствием этого и стали его иски с требованием удалить «порочащую его информацию».