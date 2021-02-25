В Житомирской области 15-летний школьник взломал несколько аккаунтов преподавателей на учебных веб-платформах и отправлял им оскорбления от лица друг друга. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области 25 февраля

Ранее учителя одной из школ Житомирского района обратились к директору учебного заведения с сообщением о систематической травле в интернете. Кто-то узнал их пароли и от имени учителей публиковал на учебных веб-платформах оскорбительные комментарии в отношении их коллег. Директор оставил эти сведения без внимания. Украинский школьник трижды умер во время урока © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Затем учителю, который администрировал веб-платформу, удалось проследить, откуда публикуются оскорбительные комментарии, и он передал эти сведения полицейским. Выяснилось, что 15-летний ученик взломал аккаунты учителей и развлекался их травлей в интернете.

Инспекторы ювенальной превенции провели с малолетним хакером беседу о недопустимости буллинга и правовых последствиях систематической травли. Поскольку нарушитель не достиг возраста наступления административной ответственности, протокол составлен в отношении его матери.

«Кроме того, административные материалы по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) КУоАП оформлены и в отношении директора учебного заведения за несообщение подразделениям органов Национальной полиции Украины о травле учителей. По действующему законодательству ему грозит штраф или исправительные работы», — отмечается в сообщении.