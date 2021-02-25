Видео инцидента опубликовал Youtube-канал местного издания «Про все» 25 февраля. На его кадрах видно, как местные ультраправые заполнили зал заседаний, однако не решились драться с полицейскими, не пускавшими их к трибуне.
Благодаря этому депутат Замирайло смог выступить на русском языке, хотя его постоянно перебивал секретарь горсовета, переводивший речь политика на украинский язык.
«Нам на местах следует решать реальные проблемы простых людей, а не уподобляться людям из "Национального корпуса", которые все время ищут врага и скоро будут бороться с собственной тенью», — сказал, в частности, политик.
Из зала он услышал выкрик одного из молодчиков (причем на русском языке): «Да мы его (врага. — Ред.) нашли уже».
В ответ Замирайло сказал собравшимся: «Спасибо всем, пацаны», после чего покинул трибуну.