Черкасский депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Замирайло отказался во время произнесения обращения с трибуны городского совета переходить на украинский язык, несмотря на то что зал заседаний был захвачен неонацистами из партии «Национальный корпус»

«Глобальная неонацистская сеть»: почему американские СМИ озаботились разгулом ультраправых на Украине © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк

Благодаря этому депутат Замирайло смог выступить на русском языке, хотя его постоянно перебивал секретарь горсовета, переводивший речь политика на украинский язык.

«Нам на местах следует решать реальные проблемы простых людей, а не уподобляться людям из "Национального корпуса", которые все время ищут врага и скоро будут бороться с собственной тенью», — сказал, в частности, политик.

Из зала он услышал выкрик одного из молодчиков (причем на русском языке): «Да мы его (врага. — Ред.) нашли уже».

В ответ Замирайло сказал собравшимся: «Спасибо всем, пацаны», после чего покинул трибуну.