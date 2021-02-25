На Украине за 2020 год резко снизилось поголовье свиней из-за рекордно низкой рентабельности их выращивания, сообщила Ассоциация животноводов Украины (АЖУ)

Как уточняется, рентабельность свиноводства упала не только в домохозяйствах, но и на крупных промышленных предприятиях.

«Цена реализации в живом весе в конце 2020 года и на начало 2021-го составляла 38-40 грн/кг. Для сравнения — в 2019 году в живом весе покупали в среднем по 44,5 грн/кг», — рассказала эксперт АЖУ по свиноводству Ольга Махно.

По ее данным, одновременно на 20-40% выросла стоимость кормов зерновой и белковой группы, которые являются основными компонентами для производства комбикормов и кормления свиней.

«Цены продолжают расти до сих пор. В связи с этим выращивание свиней стало нерентабельным», — подчеркнула эксперт.

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Махно напомнила, что, согласно статистике, украинцы потребляют меньше свинины по сравнению с соседними странами, за последние 5 лет потребление мяса в стране уменьшилось на 30%, или на 7 кг на душу населения.

Ранее сообщалось, что украинского сала в стране становится все меньше, прилавки магазинов и рынков завалены польским продуктом, который почти в 7 раз дешевле украинского.