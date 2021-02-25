Как уточняется, рентабельность свиноводства упала не только в домохозяйствах, но и на крупных промышленных предприятиях.
«Цена реализации в живом весе в конце 2020 года и на начало 2021-го составляла 38-40 грн/кг. Для сравнения — в 2019 году в живом весе покупали в среднем по 44,5 грн/кг», — рассказала эксперт АЖУ по свиноводству Ольга Махно.
По ее данным, одновременно на 20-40% выросла стоимость кормов зерновой и белковой группы, которые являются основными компонентами для производства комбикормов и кормления свиней.
«Цены продолжают расти до сих пор. В связи с этим выращивание свиней стало нерентабельным», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, если в дальнейшем ситуация с ростом цен на сырье будет продолжаться, а закупочные цены на свинину не поднимутся, то малый и средний украинский производитель не сможет удержаться на рынке и будет вынужден вырезать поголовье.
Махно напомнила, что, согласно статистике, украинцы потребляют меньше свинины по сравнению с соседними странами, за последние 5 лет потребление мяса в стране уменьшилось на 30%, или на 7 кг на душу населения.
Ранее сообщалось, что украинского сала в стране становится все меньше, прилавки магазинов и рынков завалены польским продуктом, который почти в 7 раз дешевле украинского.