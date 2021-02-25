Украинские школьники решили отметить 150-летие со дня рождения Леси Украинки, зачитав в ее честь рэп. Видео с фрагментами их выступлений опубликовали в группе «UA: Культура» в Facebook 24 февраля

Центр внешкольного образования Министерства образования и науки Украины запустил акцию «Слово, чому ти не твердая криця!» («Слово, зачем ты не острый клинок»).

Чтобы присоединиться к ней, украинские школьники должны записать рэп о биографии Леси Украинки. Инициатива приурочена к 150-летию со дня рождения поэтессы. Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки к 150-летию поэтессы © Тина Кароль/Инстаграм

В своих композициях дети описали яркие моменты биографии Ларисы Косач-Квитки, прославившейся под псевдонимом Леся Украинка. Они спели, что поэтесса стала писать стихи с 9 лет, впервые опубликовалась в 13 лет, выучила 18 языков и играла на фортепиано «лучше, чем Бетховен». Кроме того, она придумала слова «напровесні» — ранней весной и «промiнь» — лучик.

Всего в рамках акции дети из разных областей Украины записали около двухсот роликов.