Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 23 февраля в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказала, зачем она хотела встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским

«Конечно, хотела бы, потому что мы страны-соседи, замечательные соседи. И для будущих отношений, и чтобы познакомиться, рассказать, что происходит, донести (то же самое, что я доносила всем) и вашему президенту», — сказала Тихановская.

Она назвала Зеленского патриотом, который «не хотел быть успешным в неуспешной стране».

Тихановская объяснила, чем ситуация с Крымом похожа на выборы в Белоруссии © Facebook, Светлана Тихановская

В ноябре Тихановская заявила, что собирается в ближайшее время посетить Украину. Она рассказала, что обсуждает детали визита с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.