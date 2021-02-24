«Конечно, хотела бы, потому что мы страны-соседи, замечательные соседи. И для будущих отношений, и чтобы познакомиться, рассказать, что происходит, донести (то же самое, что я доносила всем) и вашему президенту», — сказала Тихановская.
Она назвала Зеленского патриотом, который «не хотел быть успешным в неуспешной стране».
«Простой человек пошел в политику. Очень интересно с ним было бы пообщаться», — добавила лидер оппозиции.
В ноябре Тихановская заявила, что собирается в ближайшее время посетить Украину. Она рассказала, что обсуждает детали визита с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.