Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что высокая эффективность российского препарата от COVID-19 признана во всём мире, что бы ни говорили критики

На переговорах в Сочи 22 февраля российский лидер сообщил, что Москва в феврале и марте поставит новые партии вакцины от коронавируса в Белоруссию и уже передала Минску технологии производства препарата. Владимир Путин подчеркнул, что Россия ни с кем так плотно не работает по противодействию COVID-19, как с Белоруссией.

«Это серьёзная поддержка. Если бы этого не было, было бы трудно с вакцинацией. Самая эффективная вакцина — российская. Это признано во всём мире, как бы кто ни троллил и не бросал камни в огород», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Где достать «Спутник-V»? Украинцы разыскивают российскую вакцину © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Западные страны выражали недоверие к российской вакцине «Спутник V», указывая на сжатые сроки её разработки и отсутствие результатов третьей фазы клинических испытаний, однако после публикации этой информации в авторитетном научном журнале The Lancet аргументов у противников российского препарата не осталось — эффективность вакцины составляет 91,6%, а от тяжёлых случаев заболевания COVID-19 защищает и вовсе на все 100%, к тому же справляется со всеми мутациями коронавируса, включая британский. Антитела после вакцинации российским препаратом появились у 98% добровольцев, а клеточный иммунитет — у всех, причём оказался выше, чем у переболевших, в 1,3-1,5 раза.

Кроме «Спутника» всего 2 вакцины в мире смогли продемонстрировать эффективность выше отметки 90% — препараты компаний Pfizer и BioNTech (95%) и Moderna (94,1%). При этом именно российская вакцина оказалась самой безопасной: риск серьёзных побочных эффектов у «Спутника V» — 0,27% против 0,58% у Pfizer — BioNTech и 0,97% у Moderna. К тому же аллергических реакций и анафилактического шока после вакцинации российским препаратом зафиксировано не было, а о серьёзных последствиях, вплоть до летальных исходов, после прививок западными препаратами сообщалось неоднократно.

На сегодняшний день более 40 стран одобрили применение «Спутника V» на своей территории, включая Венгрию, которая решила не дожидаться, когда российская вакцина получит разрешение на уровне ЕС. К тому же набирает обороты вакцинный туризм — иностранцы приезжают в Россию ради того, чтобы сделать прививку от COVID-19.