Непонятно, то ли Путин готов к жесткой конфронтации с Западом, то ли, наоборот, хочет с Западом договориться, пояснил эксперт.
«В 14-м году шанс серьезно продвинуться вперед был упущен. Более того, был упущен похожий шанс и в России, то, что называют крымским консенсусом. Весь патриотический подъем задавили, забросали пылью, теперь получили митинги Навального. В 14-м году испугались патриотического подъема, связанного с Крымом, потому что это надо было развивать и обосновывать», — сетует Михеев.
Теоретически Путин был бы не против «все это забрать», а практически никто не знает, как это сделать в условиях полной финансовой несамостоятельности России и ее вовлеченности в систему финансового мирового порядка, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.