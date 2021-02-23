Из риторики президента РФ Владимира Путина сложно сделать четкий и понятный вывод о том, что он намерен делать с Донбассом. Его обтекаемые формулировки дают возможность для любой трактовки. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

«В 14-м году шанс серьезно продвинуться вперед был упущен. Более того, был упущен похожий шанс и в России, то, что называют крымским консенсусом. Весь патриотический подъем задавили, забросали пылью, теперь получили митинги Навального. В 14-м году испугались патриотического подъема, связанного с Крымом, потому что это надо было развивать и обосновывать», — сетует Михеев.

Теоретически Путин был бы не против «все это забрать», а практически никто не знает, как это сделать в условиях полной финансовой несамостоятельности России и ее вовлеченности в систему финансового мирового порядка, заключил собеседник издания.

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