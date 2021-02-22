Администрация нового президента США Джо Байдена будет по-прежнему натравливать Украину на остальную Россию, попутно возобновив ее ограбление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

«Отец и сын Байдены награбили многие миллионы в свои собственные карманы. По сравнению с десятками и сотнями миллионами долларов, доставшимися западному бизнесу в целом, это еще сущие мелочи. Так что возобновится и натравливание, и ограбление», — считает собеседник издания.

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».

В частности он заявил следующее: «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США. Я говорю всем: Америка вернулась!».