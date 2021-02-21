Критикуя работу набсовета НАК «Нафтогаз Украины», и.о. министра энергетики Юрий Витренко просто пытается добрать голоса для назначения его на пост вице-премьера. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в интервью Украина.ру

Зеленский вернул в парламент закон, который не дает Витренко расширенных полномочий © president.gov.ua Юрий Витренко опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал работу набсовета «Нафтогаза» и призвал отправить его в отставку.

Марунич отметил, что данное письмо, по словам самого же Витренко, было ответом на поручение премьер-министра, а также подчеркнул, что набсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о набсовете.

«Так что данное письмо — это скорее всего пиар-мероприятие для того, чтобы господину Витренко добрать недостающие голоса в Раде перед тем, как его кандидатуру в третий раз попытаются предложить для утверждения на пост первого вице-пермьера и министра энергетики», — считает экономист.

По его мнению, отставка набсовета «Нафтогаза» вряд ли осуществима в ближайшее время.

В данный момент в набсовет госкомпании входят его председатель Андрей Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.