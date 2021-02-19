И. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко 15 февраля опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал работу наблюдательного совета государственной компании «Нафтогаз».
Он отметил, что не выполнены планы по добыче газа, утвержденные правительством в 2019 году, более того, планируется сокращение производства «голубого топлива».
Также он обратил внимание на то, что проведенная в «Нафтогазе» ревизия выявила нарушения, которые привели к потерям на сумму 75,5 млрд грн (почти $3 млрд).
«Учитывая приведенные выше факты, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО" НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей», — говорится в письме Витренко.
Он и до этого неоднократно заявлял, что нужно сменить руководство «Нафтогаза».
В данный момент в набсовет госкомпании входят его председатель Андрей Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.
- Дмитрий, как вы оцениваете недавнее открытое письмо Витренко, в котором он предлагает отправить в отставку набсовет «Нафтогаза»?
— Никак. Во-первых, он же там разъяснил, что это был ответ на поручение премьер-министра, он должен был как-то отреагировать.
Второе — с Коболевым контракт на четыре года, набсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о набсовете.
Я подозреваю, что вряд ли они что-то там существенное нарушали.
Так что данное письмо — это скорее всего пиар-мероприятие для того, чтобы господину Витренко добрать недостающие голоса в Раде перед тем, как его кандидатуру в третий раз попытаются предложить для утверждения на пост первого вице-пермьера и министра энергетики.
Я думаю, что отставка набсовета «Нафтогаза» вряд ли осуществима в ближайшее время.
- Есть неподтвержденная официально информация о том, что кандидатуру Витренко поддерживает посольство США. Ваше мнение?
— Вполне возможно. Но и Коболева тоже поддерживает.
Витренко исповедует некую идеологию, и она созвучна с тем, что на Украине продвигает посольство США, поэтому в этом нет ничего удивительного.
Но если говорить о каких-то сущностных вещах, то Коболев и Витренко полностью идентичны и поддерживают позицию посольства США.
- Американец Амос Хохштайн ушел из набсовета «Нафтогаза» вскоре после увольнения оттуда Витренко. Скажите, кто в составе набсовета сейчас представляет интересы США?
— Хохштайн был одним из независимых директоров, он написал заявление об отставке. Но полномочия Хохштайна и так заканчивались ближе к концу декабря.
Он дождался очередной зарплаты, потом написал письмо, что реформы не идут, и ушел.
Вообще интересы США там никто официально не должен представлять. Хохштайн просто ставленник, он работал в Госдепе, у демократов.
Я думаю, что причина его отставки — это что-то личное, индивидуальное.
Первое: он не представляет интересы США. Второе: он должен быть независимым директором, задача которого согласно положению о набсовете НАК «Нафтогаз Украины» вести свою деятельность члена набсовета.
Он представляет свои интересы — человека, которого украинский Кабмин отобрал на конкурсе и уполномочил занять пост независимого директора.
А там, в набсовете, они все агенты иностранного влияния. В том числе и субъекты с украинскими паспортами. И от этого только еще хуже становится.
- Витренко после двух провальных голосований в Раде никто не убирает, сам он не оставляет надежд все же стать министром. Для чего Витренко нужен команде Зеленского?
— Сам теряюсь в догадках. Намного логичнее было бы найти какого-то менее скандального субъекта.
Дело ведь не в самом Витренко, а в человеке, который исповедует определенные принципы и подходы, методологию.
Любой человек на месте Витренко делал бы примерно то же самое, руководствуясь одними и теми же нормативными документами.
Например, закон о рынке газа украинским парламентом имплементирован в рамках третьего энергопакета еще в 2016 году. Любой министр обязан его выполнять.
Так что дело тут не в Витренко, чего команда Зеленского в него вцепилась, я не знаю.
- Ну хотя бы предположите — в чем может быть причина?
— Могу только допустить, что Витренко готов был брать на себя ответственность за непопулярные решения, в том числе связанные с повышением тарифов.
Но Витренко невероятно скандальный. Сам факт, что его два раз пытались «протолкнуть» в Раде и не смогли, говорит сам за себя.
Это вопиющий факт, что Офис президента, который на самом деле не имеет таких полномочий, заявляет, что будет еще раз выдвигать Витренко, и предполагает, что на этот раз успешно.
Тут творятся дичайшие вещи. Депутатов пытаются загонять в стойла, чем полностью нивелируют их волю и вообще статус парламента.
Украина какое-никакое независимое государство, по крайней мере, так написано в конституции, но по факту происходит полное издевательство над парламентом, который, очевидно, не хочет голосовать за Витренко.
Почему Зеленский за него так держится? Может, ему глаза Витренко понравились.
Это, конечно, бред, но я уже ничему не удивлюсь из того, что происходит в этом государстве. Поверьте, у нас тут такой цирк творится и все никак не прекращается.
- Европарламент в тот же день, когда появилось письмо Витренко, высказался резко против смены наблюдательного совета «Нафтогаза». Можно ли говорить о конфликте интересов США и ЕС в данном вопросе?
— Тут на самом деле все не так просто, и однозначно я вам ответить не могу.
Во-первых, между Коболевым и Витренко есть личностный конфликт, и это конфликт между ними, а не между Евросоюзом и США.
По большому счету им наплевать, у них есть свои интересы, которые они успешно отстаивают — американцы в большей степени, Европа в меньшей степени.
Я думаю, что обращение Европарламента — это скорее всего плод лоббизма Коболева и компании.
Это точно не конфликт Европы и США, просто кому-то удалось на определенном этапе занести нужные бумажки в Европарламент, и это все включили в текст этой резолюции и за это проголосовали.
Большинство проголосовавших вообще не в курсе, кто такой Витренко. Вот написано на заборе, что должен быть либеральный рынок энергоносителей в Украине, значит, он должен быть.
А это все третий энергопакет, который имплементирован и действует в Евросоюзе уже достаточно долгий срок.
Если кто-то угрожает третьему энергопакету, это неправильно и должно быть осуждено. А Коболев — это как раз человек, который этот энергопакет продвигает.
Просто на каком-то этапе он его продвигал с Витренко, а потом они поругались сильно, и Коболев выгнал Витренко. Но тому удалось каким-то образом реинкарнироваться.
Теперь глупая ситуация: два человека с одинаковым мировоззрением, которые долго работали в паре и делали очень много для имплементации третьего энергопакета на Украине, сейчас типа за одно выступают, но они враги и пытаются друг другу ставить палки в колеса.
Но с точки зрения глобального тренда и полной подчиненности украинских властей западному влиянию тут ничего не поменяется: что Коболев, что Витренко полностью подконтрольны, просто они между собой поругались.