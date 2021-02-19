И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко полностью подконтролен Западу, как и в целом украинская власть, что и является главной трагедией страны, считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

И. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко 15 февраля опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал работу наблюдательного совета государственной компании «Нафтогаз».

Он отметил, что не выполнены планы по добыче газа, утвержденные правительством в 2019 году, более того, планируется сокращение производства «голубого топлива».

Юрий Корольчук: Витренко борется за «Нафтогаз» в интересах США © РИА Новости Украина / Константин Гришин

«Учитывая приведенные выше факты, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО" НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей», — говорится в письме Витренко.

Он и до этого неоднократно заявлял, что нужно сменить руководство «Нафтогаза».

В данный момент в набсовет госкомпании входят его председатель Андрей Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

- Дмитрий, как вы оцениваете недавнее открытое письмо Витренко, в котором он предлагает отправить в отставку набсовет «Нафтогаза»?

— Никак. Во-первых, он же там разъяснил, что это был ответ на поручение премьер-министра, он должен был как-то отреагировать.

Второе — с Коболевым контракт на четыре года, набсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о набсовете.

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Так что данное письмо — это скорее всего пиар-мероприятие для того, чтобы господину Витренко добрать недостающие голоса в Раде перед тем, как его кандидатуру в третий раз попытаются предложить для утверждения на пост первого вице-пермьера и министра энергетики.

Я думаю, что отставка набсовета «Нафтогаза» вряд ли осуществима в ближайшее время.

- Есть неподтвержденная официально информация о том, что кандидатуру Витренко поддерживает посольство США. Ваше мнение?

— Вполне возможно. Но и Коболева тоже поддерживает.

Витренко исповедует некую идеологию, и она созвучна с тем, что на Украине продвигает посольство США, поэтому в этом нет ничего удивительного.

Но если говорить о каких-то сущностных вещах, то Коболев и Витренко полностью идентичны и поддерживают позицию посольства США.

- Американец Амос Хохштайн ушел из набсовета «Нафтогаза» вскоре после увольнения оттуда Витренко. Скажите, кто в составе набсовета сейчас представляет интересы США?

— Хохштайн был одним из независимых директоров, он написал заявление об отставке. Но полномочия Хохштайна и так заканчивались ближе к концу декабря.

Он дождался очередной зарплаты, потом написал письмо, что реформы не идут, и ушел.

Вообще интересы США там никто официально не должен представлять. Хохштайн просто ставленник, он работал в Госдепе, у демократов.

Я думаю, что причина его отставки — это что-то личное, индивидуальное.

Первое: он не представляет интересы США. Второе: он должен быть независимым директором, задача которого согласно положению о набсовете НАК «Нафтогаз Украины» вести свою деятельность члена набсовета.

Он представляет свои интересы — человека, которого украинский Кабмин отобрал на конкурсе и уполномочил занять пост независимого директора.

А там, в набсовете, они все агенты иностранного влияния. В том числе и субъекты с украинскими паспортами. И от этого только еще хуже становится.

- Витренко после двух провальных голосований в Раде никто не убирает, сам он не оставляет надежд все же стать министром. Для чего Витренко нужен команде Зеленского?

— Сам теряюсь в догадках. Намного логичнее было бы найти какого-то менее скандального субъекта.

Дело ведь не в самом Витренко, а в человеке, который исповедует определенные принципы и подходы, методологию.

Любой человек на месте Витренко делал бы примерно то же самое, руководствуясь одними и теми же нормативными документами.

Например, закон о рынке газа украинским парламентом имплементирован в рамках третьего энергопакета еще в 2016 году. Любой министр обязан его выполнять.

Так что дело тут не в Витренко, чего команда Зеленского в него вцепилась, я не знаю.

- Ну хотя бы предположите — в чем может быть причина?

— Могу только допустить, что Витренко готов был брать на себя ответственность за непопулярные решения, в том числе связанные с повышением тарифов.

Но Витренко невероятно скандальный. Сам факт, что его два раз пытались «протолкнуть» в Раде и не смогли, говорит сам за себя.

Это вопиющий факт, что Офис президента, который на самом деле не имеет таких полномочий, заявляет, что будет еще раз выдвигать Витренко, и предполагает, что на этот раз успешно.

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Украина какое-никакое независимое государство, по крайней мере, так написано в конституции, но по факту происходит полное издевательство над парламентом, который, очевидно, не хочет голосовать за Витренко.

Почему Зеленский за него так держится? Может, ему глаза Витренко понравились.

Это, конечно, бред, но я уже ничему не удивлюсь из того, что происходит в этом государстве. Поверьте, у нас тут такой цирк творится и все никак не прекращается.

- Европарламент в тот же день, когда появилось письмо Витренко, высказался резко против смены наблюдательного совета «Нафтогаза». Можно ли говорить о конфликте интересов США и ЕС в данном вопросе?

— Тут на самом деле все не так просто, и однозначно я вам ответить не могу.

Во-первых, между Коболевым и Витренко есть личностный конфликт, и это конфликт между ними, а не между Евросоюзом и США.

По большому счету им наплевать, у них есть свои интересы, которые они успешно отстаивают — американцы в большей степени, Европа в меньшей степени.

Я думаю, что обращение Европарламента — это скорее всего плод лоббизма Коболева и компании.

Это точно не конфликт Европы и США, просто кому-то удалось на определенном этапе занести нужные бумажки в Европарламент, и это все включили в текст этой резолюции и за это проголосовали.

Большинство проголосовавших вообще не в курсе, кто такой Витренко. Вот написано на заборе, что должен быть либеральный рынок энергоносителей в Украине, значит, он должен быть.

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Если кто-то угрожает третьему энергопакету, это неправильно и должно быть осуждено. А Коболев — это как раз человек, который этот энергопакет продвигает.

Просто на каком-то этапе он его продвигал с Витренко, а потом они поругались сильно, и Коболев выгнал Витренко. Но тому удалось каким-то образом реинкарнироваться.

Теперь глупая ситуация: два человека с одинаковым мировоззрением, которые долго работали в паре и делали очень много для имплементации третьего энергопакета на Украине, сейчас типа за одно выступают, но они враги и пытаются друг другу ставить палки в колеса.

Но с точки зрения глобального тренда и полной подчиненности украинских властей западному влиянию тут ничего не поменяется: что Коболев, что Витренко полностью подконтрольны, просто они между собой поругались.