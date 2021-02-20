Младшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Алиса поделилась с подписчиками матери полезным лайфхаком: как ездить с горки, если очень хочется, а санок нет. Ролик размещен на YouTube-канале Glam Wish 19 февраля

«Сегодня вас научу, как ездить на клеенке, если у вас нет санок», — заявила на видео 9-летняя дочь Поляковой.

На уточняющий вопрос матери, почему же у нее нет санок и куда они делись, девочка ответила, что «они были, но плохо ездили». В итоге звездная наследница решила покататься с горки на большом прозрачном куске целлофана, правда, получилось у нее это не в первого раза.

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Отдельные подписчики звезды пошутили, что пакет хорошо демонстрирует сложное финансовое положение Поляковой, не так давно жаловавшейся на материальные трудности из-за отсутствия концертов в карантин.

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Певица Полякова часто выкладывает в сеть видео со своими дочерями, где нередко потешается над их ошибками и промахами. Так, например, в январе во время отпуска на тропических островах артистка предложила 9-летней Алисе попробовать жгучий перец, а потом со смехом снимала, как ребенок пытается избавиться от жжения во рту.

Чуть позже свою старшую дочь, 15-летнюю Марию, артистка вынудила «побороть свой страх змей» и взять на руки живого питона.