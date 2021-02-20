«Сегодня вас научу, как ездить на клеенке, если у вас нет санок», — заявила на видео 9-летняя дочь Поляковой.
На уточняющий вопрос матери, почему же у нее нет санок и куда они делись, девочка ответила, что «они были, но плохо ездили». В итоге звездная наследница решила покататься с горки на большом прозрачном куске целлофана, правда, получилось у нее это не в первого раза.
Сначала ребенок застревал в сугробе, что очень веселило ее мать, которая звонко смеялась за кадром. После нескольких фальстартов девочке все же удалось «раскатать горку».
Отдельные подписчики звезды пошутили, что пакет хорошо демонстрирует сложное финансовое положение Поляковой, не так давно жаловавшейся на материальные трудности из-за отсутствия концертов в карантин.
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Певица Полякова часто выкладывает в сеть видео со своими дочерями, где нередко потешается над их ошибками и промахами. Так, например, в январе во время отпуска на тропических островах артистка предложила 9-летней Алисе попробовать жгучий перец, а потом со смехом снимала, как ребенок пытается избавиться от жжения во рту.
Чуть позже свою старшую дочь, 15-летнюю Марию, артистка вынудила «побороть свой страх змей» и взять на руки живого питона.