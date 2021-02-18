Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 15-летняя Мария резко ответила на комментарии хейтеров, которые прозвучали в ее адрес после интервью девушки в программе «Звездный путь». На слова пользователей Мария отреагировала в сториз своего Instagram 17 февраля

«Как классно на деньги кидает»: 15-летнюю дочь Поляковой обвинили в мошенничестве © Мария Полякова/Инстаграм

«Ну, такая девочка-еврейка не самый худший вариант, повезло просто родиться в не самой бедной семье», «Как для еврейки, то нормальная внешность», — прокомментировали личность звездной дочери.

Мария Полякова обиду решила не терпеть и указала взрослым на их странные двойные стандарты.

«Я просто ору с украинской нации, и то, как они обсирают человека за национальность. О какой Европе наша страна может говорить, когда вы осуждаете человека за национальность, хотя, как известно, чистых украинцев, чистой любой нации не бывает в нашем мире? Так что это очень смешно», — высказалась Полякова- младшая.

Читайте также: Починить крышу Поляковой может только Зеленский.

Учится Полякова-младшая в элитном учебном заведении киевской гимназии «Консул». Параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно девушка рассказывала, что мечтает стать адвокатом, но позже заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.