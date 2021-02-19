Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вводятся в отношении всего имущества Виктора Медведчука и его супруги, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве 19 февраля

«Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении господина Медведчука», — заявил он.

СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Оксане Марченко, добавил он.

Канал продолжит свою работу, но на эту долю накладывается арест, Марченко не может ее продавать, закладывать и пользоваться каким-либо иным образом, уточнил Данилов.

Он также сказал, что список всего имущества, на которое наложены санкции решением СНБО, можно будет увидеть в соответствующем указе президента Владимира Зеленского, который будет обнародован немного позднее.