«Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении господина Медведчука», — заявил он.
Кроме того, санкции вводятся в отношении доли телеканала «1+1», которая принадлежит жене Медведчука Оксане Марченко, добавил он.
Канал продолжит свою работу, но на эту долю накладывается арест, Марченко не может ее продавать, закладывать и пользоваться каким-либо иным образом, уточнил Данилов.
Он также сказал, что список всего имущества, на которое наложены санкции решением СНБО, можно будет увидеть в соответствующем указе президента Владимира Зеленского, который будет обнародован немного позднее.