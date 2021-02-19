Банда грабителей напала на консульство Украины в Судане
Банда грабителей напала на консульство Украины в Судане
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Пострадавший выполнял задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины. Неизвестный нанес ему два ножевых ранения, но они оказались не опасными для жизни.

«Мужчина без объяснения и видимых на то причин накинулся на военнослужащего сразу, как только ему открыли двери. Только благодаря реакции пограничника нанесенные ему ранения оказались не смертельными», — говорится в сообщении.

Нападавший задержан находившимся поблизости нарядом российской полиции.

По предварительным данным, он был записан на прием в консульство. 