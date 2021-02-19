19 февраля украинский пограничник, охранявший консульство в Санкт-Петербурге, получил два удара ножом, сообщила Госпрогранслужба Украины на своем сайте

Банда грабителей напала на консульство Украины в Судане © obshe.net

«Мужчина без объяснения и видимых на то причин накинулся на военнослужащего сразу, как только ему открыли двери. Только благодаря реакции пограничника нанесенные ему ранения оказались не смертельными», — говорится в сообщении.

Нападавший задержан находившимся поблизости нарядом российской полиции.

По предварительным данным, он был записан на прием в консульство.