Пострадавший выполнял задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины. Неизвестный нанес ему два ножевых ранения, но они оказались не опасными для жизни.
«Мужчина без объяснения и видимых на то причин накинулся на военнослужащего сразу, как только ему открыли двери. Только благодаря реакции пограничника нанесенные ему ранения оказались не смертельными», — говорится в сообщении.
Нападавший задержан находившимся поблизости нарядом российской полиции.
По предварительным данным, он был записан на прием в консульство.