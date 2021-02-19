Как сообщается, медикам сообщили по телефону о том, что у местного жителя на фоне ДЦП начались судороги.
Врачи экстренно выехали на вызов, однако добраться к пациенту автомобиль скорой помощи не смог из-за снежных заносов.
Фельдшер экстренной медицинской помощи отправился к пациенту пешком, а после осмотра решил, что его нужно доставить в больницу.
До самой машины, оставленной за два километра до дома пациента, врач нес больного на своей спине, после чего он был доставлен в Гощанскую центральную районную больницу.
После реформы медицины на Украине были ликвидированы должности врачей скорой помощи, а парк машин был сокращен.
Доступность медицины для населения снизилась, особенно вдали от крупных городов.