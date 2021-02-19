В селе Воронов Ровенской области из-за нерасчищенных дорог фельдшер был вынужден нести пациента на своей спине два километра, сообщила пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи на своей странице в Facebook 19 февраля

Удар по медицине во время эпидемии: на Украине начался второй этап реформы Супрун © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Врачи экстренно выехали на вызов, однако добраться к пациенту автомобиль скорой помощи не смог из-за снежных заносов.

Фельдшер экстренной медицинской помощи отправился к пациенту пешком, а после осмотра решил, что его нужно доставить в больницу.

До самой машины, оставленной за два километра до дома пациента, врач нес больного на своей спине, после чего он был доставлен в Гощанскую центральную районную больницу.

После реформы медицины на Украине были ликвидированы должности врачей скорой помощи, а парк машин был сокращен.

Доступность медицины для населения снизилась, особенно вдали от крупных городов.