Удар по медицине во время эпидемии: на Украине начался второй этап реформы Супрун
Удар по медицине во время эпидемии: на Украине начался второй этап реформы Супрун
© РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк
Как сообщается, медикам сообщили по телефону о том, что у местного жителя на фоне ДЦП начались судороги.

Врачи экстренно выехали на вызов, однако добраться к пациенту автомобиль скорой помощи не смог из-за снежных заносов.

Фельдшер экстренной медицинской помощи отправился к пациенту пешком, а после осмотра решил, что его нужно доставить в больницу.

До самой машины, оставленной за два километра до дома пациента, врач нес больного на своей спине, после чего он был доставлен в Гощанскую центральную районную больницу.

После реформы медицины на Украине были ликвидированы должности врачей скорой помощи, а парк машин был сокращен.

Доступность медицины для населения снизилась, особенно вдали от крупных городов. 