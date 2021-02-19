В 2020 году население Украины уменьшилось на 314 062 человека. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 18 февраля

Это на 63,2 тыс. человек больше по сравнению с 2019 годом (тогда население сократилось на 250 785 человек).

«Численность населения на Украине, по оценке на 1 января 2021 года, составила 41 588,4 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что смертность в стране почти в два раза превышает рождаемость: на 100 умерших украинцев приходится 48 живорождений. Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

В 2020 году сокращение населения происходило преимущественно по естественным причинам (616 835 смертей).

Мигрировало за год только 9316 украинцев. При этом в 2019 году Украину покинуло в 2 раза больше мигрантов — 21 512 человек.

Ранее ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко назвала основные причины демографического спада на Украине. По ее словам, это сокращение населения из-за низкой рождаемости и короткая продолжительность жизни украинцев.