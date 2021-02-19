Десятилетняя Виталина из украинского села Зымна Вода восемь месяцев ведёт YouTube-канал «Природа ТВ», на который подписались уже больше 50,6 тысячи человек

Ветеринар из Черновцов лечит животных украинскими народными песнями © ссо,pixabay

В роликах она ничего не говорит: главными героями всегда выступают животные.

Часто у видео нет сюжета (пёс купается, кот бродит по двору, курицы клюют корм), но есть и небольшие зарисовки: например, как Виталина пытается научить Пушинку арифметике, а Кешу — английскому алфавиту.

Ролики редко длятся больше двух минут.

У девочки было чуть больше 10 подписчиков. Но недавно она расклеила по городу объявления с просьбой подписываться на ее канал.

На днях одна из пользовательниц Twitter под ником @__freecafe__ рассказала, что увидела на столбе помимо других объявлений записку с призывом подписаться на канал «Природа ТВ».

Твит разошёлся, и на девочку массово стали подписываться люди. За три дня канал вырос с 13 подписчиков до 50,6 тысячи.

Виталина не дает интервью СМИ, она отмечает, что популярность заслужили ее животные.

В соцсетях некоторые пользователи опасались, что с ростом подписчиков канал «Природа ТВ» потеряет свою «фишку».

Но с тех пор вышло ещё несколько видео в том же самом стиле — например, про новую причёску курицы.