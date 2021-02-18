Украина за последние сутки увеличила импорт электроэнергии из России и Белоруссии по сравнению с показателями за 16 февраля, свидетельствуют свежие данные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E)

Отмечается, что за указанный период импорт из России увеличился на 16,8% до 4,44 млн кВт-ч электроэнергии. Импорт электроэнергии из Белоруссии 17 февраля увеличился на 11,2% до 12,37 млн кВт-ч.

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Накануне депутаты из пяти парламентских фракций и групп Рады призвали спикера Дмитрия Разумкова поставить на рассмотрение законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии на ближайшем пленарном заседании.

3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Из России Украина начала импорт на коммерческих условиях.