Отмечается, что за указанный период импорт из России увеличился на 16,8% до 4,44 млн кВт-ч электроэнергии. Импорт электроэнергии из Белоруссии 17 февраля увеличился на 11,2% до 12,37 млн кВт-ч.
Также отмечается, что данный объем импорта электроэнергии из России и Белоруссии составляет около 3,6% от общего среднесуточного потребления электроэнергии. 17 февраля средняя температура воздуха по Украине составляла —18 градусов.
Накануне депутаты из пяти парламентских фракций и групп Рады призвали спикера Дмитрия Разумкова поставить на рассмотрение законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии на ближайшем пленарном заседании.
3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Из России Украина начала импорт на коммерческих условиях.