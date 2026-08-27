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Говорят — надо верить: НАТО может нанести по Калининграду превентивный удар

Говорят — надо верить: НАТО может нанести по Калининграду превентивный удар - 27.08.2026 Украина.ру

Говорят — надо верить: НАТО может нанести по Калининграду превентивный удар

При резкой эскалации и прямом военном конфликте с НАТО по Калининградской области России может быть нанесён превентивный удар. Об этом бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валенис 26 августа заявил в эфире Delfi

2026-08-27T08:39

2026-08-27T08:39

2026-08-27T08:42

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Валенис подчеркнул, что Калининградская область, окружённая странами НАТО, имеет для России особое стратегическое положение. Поэтому российская военная инфраструктура в этом регионе может стать одной из первых целей сил альянса. А для упреждающего ограничения возможностей РФ в Балтийском регионе вполне возможен превентивный удар.Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее писал о том, что Польша более других стран региона уделяет внимание этому вопросу, наращивая вблизи российского анклава военный потенциал и проводя учения. Однако на самую западную территорию России "облизываются" также Германия и Литва. Открытую агрессию сдерживает только опасение жёсткого военного ответа.Генерал армии США Кристофер Донахью в июле выступил с заявлением о якобы способности НАТО в рекордные сроки подавить оборону РФ в Калининградской области. По его словам, план, нацеленный на то, чтобы буквально "стереть" регион "с лица земли", уже разработан.О том, как Польша, Прибалтика, Швеция и Финляндия ведут в Балтийском регионе дипломатическую игру на грани фола, и что может последовать далее - в материале Кирилла Курбатова Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию Крыма.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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