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Говорят — надо верить: НАТО может нанести по Калининграду превентивный удар
Говорят — надо верить: НАТО может нанести по Калининграду превентивный удар - 27.08.2026 Украина.ру
Говорят — надо верить: НАТО может нанести по Калининграду превентивный удар
При резкой эскалации и прямом военном конфликте с НАТО по Калининградской области России может быть нанесён превентивный удар. Об этом бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валенис 26 августа заявил в эфире Delfi
2026-08-27T08:39
2026-08-27T08:39
2026-08-27T08:42
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Валенис подчеркнул, что Калининградская область, окружённая странами НАТО, имеет для России особое стратегическое положение. Поэтому российская военная инфраструктура в этом регионе может стать одной из первых целей сил альянса. А для упреждающего ограничения возможностей РФ в Балтийском регионе вполне возможен превентивный удар.Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее писал о том, что Польша более других стран региона уделяет внимание этому вопросу, наращивая вблизи российского анклава военный потенциал и проводя учения. Однако на самую западную территорию России "облизываются" также Германия и Литва. Открытую агрессию сдерживает только опасение жёсткого военного ответа.Генерал армии США Кристофер Донахью в июле выступил с заявлением о якобы способности НАТО в рекордные сроки подавить оборону РФ в Калининградской области. По его словам, план, нацеленный на то, чтобы буквально "стереть" регион "с лица земли", уже разработан.О том, как Польша, Прибалтика, Швеция и Финляндия ведут в Балтийском регионе дипломатическую игру на грани фола, и что может последовать далее - в материале Кирилла Курбатова Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию Крыма.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, калининградская область, нато, литва, мид, германия, польша, сша, агрессия, угроза, русофобия, нападение, война
Украина.ру, Новости, Россия, Калининградская область, НАТО, Литва, МИД, Германия, Польша, США, агрессия, угроза, Русофобия, нападение, война
Говорят — надо верить: НАТО может нанести по Калининграду превентивный удар
08:39 27.08.2026 (обновлено: 08:42 27.08.2026)
При резкой эскалации и прямом военном конфликте с НАТО по Калининградской области России может быть нанесён превентивный удар. Об этом бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валенис 26 августа заявил в эфире Delfi
Валенис подчеркнул, что Калининградская область, окружённая странами НАТО, имеет для России особое стратегическое положение. Поэтому российская военная инфраструктура в этом регионе может стать одной из первых целей сил альянса. А для упреждающего ограничения возможностей РФ в Балтийском регионе вполне возможен превентивный удар.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее писал о том, что Польша более других стран региона уделяет внимание этому вопросу, наращивая вблизи российского анклава военный потенциал и проводя учения. Однако на самую западную территорию России "облизываются" также Германия и Литва. Открытую агрессию сдерживает только опасение жёсткого военного ответа.
Генерал армии США Кристофер Донахью в июле выступил с заявлением о якобы способности НАТО в рекордные сроки подавить оборону РФ в Калининградской области. По его словам, план, нацеленный на то, чтобы буквально "стереть" регион "с лица земли", уже разработан.
О том, как Польша, Прибалтика, Швеция и Финляндия ведут в Балтийском регионе дипломатическую игру на грани фола, и что может последовать далее - в материале Кирилла Курбатова Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию Крыма. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.