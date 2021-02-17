Верховный суд Белоруссии пошел навстречу экс-кандидату в президенты Виктору Бабарико и разрешил ему проявлять эмоции во время судебного заседания. Об этом 17 февраля сообщает «Интерфакс»

Бабарико объяснил, что в рамках судебного заседания либо в перерывах он использует жестикуляцию для выражения собственных мыслей.

«… я эмоциональный человек. Люди, обеспечивающие охрану, запрещают мне использовать жесты… Прошу… разрешить мне жестикулировать либо на судебном заседании, либо в перерывах», — сказал оппозиционер.

Судьи решили удовлетворить требование Бабарико частично, разрешив ему жестикулировать во время дачи показаний.

Бабарико сравнил Лукашенко с латиноамериканским диктатором © president.gov.by

Рассмотрев ходатайства подсудимого, судейская коллегия стала слушать материалы обвинения, которые насчитывают 340 страниц. Заседание по делу экс-главы «БелГазпромбанка» продолжится 18 февраля.

Бывшего председателя «БелГазпромбанка» Виктора Бабарико обвиняют в ряде экономических преступлений. В том числе в том, что группа топ-менеджеров банка под его руководством с 2004 по 2020 год получила около 12 миллионов взяток от бизнесменов за положительные решения при оформлении кредитов.

Среди преступлений, вменяемых Бабарико, вывод средств за границу и легализация преступных доходов. С этой целью, по версии следствия, банкир приобрел два капитальных строения в Минске. Бабарико, который не признает свою вину, грозит до 15 лет лишения свободы. По делу о получении взятки проходит и ряд заместителей правления «БелГазпромбанка».

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавлял избирательный штаб отца, задержали в июне прошлого года в Минске.