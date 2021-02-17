Три ведущих телекомпании на Украине «прихлопнули» одним росчерком пера – это не что иное, как использование инструментов в своих политических целях, уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы, передает РИА Новости

«Что касается свободы слова, то для нас тоже все ясно здесь. Так называемые двойные стандарты настольно ярко проявились в последнее время, что по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет. Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — сказал глава государства.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалам аннулировали лицензии, их отключили от телеэфира.