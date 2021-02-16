Журналисту Анатолию Шарию на Украине сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Об этом 16 февраля сообщается на сайте СБУ

«По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что доказательства следствия якобы подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

Его целью СБУ назвала обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren

Ранее во вторник «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в ходе которой задержала несколько человек и, в частности, некого Виктора Шария, который ранее подавал заявление с требованием ликвидировать партию Анатолия Шария, но затем отозвал заявление. Сам блогер в Telegram сообщил, что, по его данным, однофамильца задержали из-за отказа сотрудничать со следствием против него.

По данным канала «Легитимный» в Telegram, СБУ хотела надавить на задержанного. Он должен был заявить, что Шарий его подкупил, поэтому он забрал свое заявление. Момент спецоперации зафиксировал Ситуационный центр Днепра.

Анатолий Шарий бежал с Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Летом 2019 года он объявил о создании «Партии Шария». 14 апреля 2020 года Украина сняла Шария с розыска по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения, в розыске он находился с 2012 года.