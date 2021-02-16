Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий заявил, что в социальных сетях создана специальная сеть ботов, которая работает против оппонентов президента Украины Владимира Зеленского и всячески хвалит его самого. Об этом 16 февраля сообщается на сайте партии

Княжицкий отметил, что, по данным журналистского расследования, объектами атак ботофермы являются экс-президент Петр Порошенко, спикер Рады Дмитрий Разумков, депутат Гео Лерос и режиссер, осужденный в РФ за терроризм, Олег Сенцов, а также бывший премьер Арсений Яценюк.

«Это разные люди. Среди них Петр Порошенко, пятый президент Украины. Но не только он. Среди них и председатель Верховной Рады Разумков, и бывший руководитель Офиса президента Богдан, оппозиционный сейчас депутат Гео Лерос, Арсений Яценюк, узник Кремля Олег Сенцов и многие другие», — рассказал Княжицкий.

Боты атакуют. Офис президента объяснил, почему закрыл для комментариев Іnstagram Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Ботофермой» называется организованная группа людей, которая пишет выгодные заказчику оплачиваемые сообщения и публикует их на специально созданных страницах в интернете.

Ранее на сайте Киевского международного института социологии были обнародованы результаты всеукраинского опроса. Зеленского поддержали бы 22,7% украинцев, если бы выборы лидера страны проходили в ближайшее воскресенье. Порошенко поддержали бы 18,3%. За десять дней Порошенко сократил отрыв от Зеленского.