https://ukraina.ru/20260827/pvo-za-noch-unichtozhila-pochti-300-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1082829680.html

ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией - 27.08.2026 Украина.ру

ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией

Российские дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 267 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило 27 августа Министерство обороны РФ

2026-08-27T08:31

2026-08-27T08:31

2026-08-27T08:43

сво

спецоперация

россия

ульяновская область

краснодарский край

вооруженные силы украины

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Воздушная атака велась по четырнадцати российским регионам, а также над морскими акваториями. Вражеские дроны были ликвидированы в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Кроме того, беспилотники сбивали над Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.В Воронежской области дежурные расчеты ПВО за ночь уничтожили 18 дронов. Руководитель региона Александр Гусев уточнил в своем канале на платформе "Макс", что воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы над двумя городскими округами и шестью районами области. Предварительно, разрушений на земле и пострадавших среди гражданского населения зафиксировано не было.В Ростовской области было уничтожено более 70 беспилотников. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, налет отражали в Каменске-Шахтинском и еще восьми районах области. В результате падения обломков в Тарасовском районе были повреждены автомобиль, хозяйственные постройки и два частных жилых дома, а в Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах вспыхнула сухая трава на скошенных полях. Из-за обломков БПЛА также загорелся лес в Шолоховском лесничестве, где пожар удалось локализовать на площади 3,3 гектара. По предварительной информации, во всем регионе никто из местных жителей не пострадал.О последствиях других атак ВСУ - в материале Молодая девушка и мужчина пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область на сайте Укаина.ру.

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сво, спецоперация, россия, ульяновская область, краснодарский край, вооруженные силы украины