Украинские ученые со станции «Академик Вернадский» в Антарктиде показали удивительное явление — разноцветный снег — и объяснили причины его появления. Такое сообщение 15 февраля появилось в официальной группе пресс-службы Национального антарктического научного центра Украины в Instagram

Представители центра объяснили, что розовый и даже зеленый снег в конце антарктического лета в районе станции «Академик Вернадский» — явление не уникальное. Его еще называют «цветением снега», а развивается это явление из-за развития в снегу микроскопических микроорганизмов.

«Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать», — говорится в сообщении группы.

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По словам ученых, каротин защищает снег от ультрафиолета, и как следствие — быстрее тает, что свидетельствует о скорой смене климата. «Цветение» снега можно наблюдать не только в Антарктиде, еще в Арктике, Альпах и на вершинах других горных массивов.