В Одесской области разыскивают злоумышленника, который прибил кота гвоздями к кресту. Об этом 11 февраля сообщили в Главном управлении региональной Нацполиции

На Украине охотники используют живых енотов как «тренажеры» для собак © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк рассказала, что посреди улицы стоит самодельный деревянный крест, на котором гвоздями прибито тело мертвого кота.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского районного управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Факты жестокого обращения с животными фиксируются на Украине регулярно. Так, недавно СМИ писали о 26-летнем жителе Черновцов, который вешал собаку на забор и бил, как грушу. Так продолжалось несколько месяцев. Скулеж животного слышали соседи. По словам жильцов дома, полиция не реагировала. Когда люди вызвали волонтеров, помощь собаке уже не понадобилась.