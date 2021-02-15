За последний год количество бракосочетаний на Украине уменьшилось на 29%, а за время независимости страны — в три раза. Об этом на днях сообщили на сайте OpenDataBot

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«За последний год число бракосочетаний уменьшилось на 29%. Вероятно, на это повлиял карантин, хотя тренд к сокращению браков наблюдался и раньше», — говорится в сообщении.

Количество разводов также ежегодно уменьшается, однако не так быстро, как число браков. В 1991 году развелись 200 810 пар, а в 2020-м — 119 253. Ранее сообщалось, что на период карантина на Украине граждане получили возможность, не посещая соответствующие отделы, подавать документы по вопросам государственной регистрации брака/расторжения брака, а также получать консультации по этим и другим вопросам онлайн.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.