Пять украинских научных учреждений вошли в World University Rankings 2020-21, но стартуют с 1398-й позиции после университета из Египта. Полная версия рейтинга обнародована 15 февраля на сайте cwur

Украинская наука: пациент скорее мертв. И все равно женолюбив © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Также в список вошли киевские Институт ядерных исследований НАН Украины (1705-я позиция), Институт кибернетики им. Глушкова (1736-я позиция), Институт теоретической физики им. Боголюбова (1753-я позиция) и харьковский Физико-технический институт низких температур им. Веркина.

Среди российских вузов наивысшее место занял МГУ им. Ломоносова, который находится на 193-й позиции рейтинга. Всего в рейтинг вошли 45 российских вузов.