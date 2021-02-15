На первом месте среди украинских вузов оказался КНУ им. Шевченко, занявший 1398-ю позицию из 2000. Непосредственно перед данным вузом на 1387-й позиции следует Британский университет в Египте.
Также в список вошли киевские Институт ядерных исследований НАН Украины (1705-я позиция), Институт кибернетики им. Глушкова (1736-я позиция), Институт теоретической физики им. Боголюбова (1753-я позиция) и харьковский Физико-технический институт низких температур им. Веркина.
Среди российских вузов наивысшее место занял МГУ им. Ломоносова, который находится на 193-й позиции рейтинга. Всего в рейтинг вошли 45 российских вузов.