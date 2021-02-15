Киркоров заявил, что больше не будет скрывать правду о своей внешности, и предложил фанатам любить себя таким, какой он есть: «с настоящим цветом волос, с настоящим цветом глаз, с неподтянутыми щеками». По мнению Киркорова, «взрослеть надо благородно», что он теперь и будет делать.
Рассказал поп-король и о том, как начал седеть. По его словам, это поистине мистическая история, свидетельницей которой стала его жена Алла Пугачева.
«Я из Германии, из своей первой поездки привез такой лак белый, как карнавальный. Пшикнул себе этим лаком на чуб, и представляете, именно этот чуб начал седеть потом. Вот прямо седина пошла, именно как я себе брызнул. Меня бог как бы: "Ах, ты хочешь рано посолиднеть? Получи!"» — рассказал певец.
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Поклонники Киркорова по-разному отнеслись к его новому стилю: одни написали ему, что нужно с радостью принимать возрастные изменения и не стесняться их, другие посчитали, что артист по статусу обязан следить за своей внешностью.