Певец Филипп Киркоров, недавно раскрывший миру, что уже седой, сделал новое признание: такой цвет волос у него уже очень давно, а свидетелем «взросления» стала его жена — исполнительница Алла Пугачева. Об этом артист на днях рассказал в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ

Киркоров заявил, что больше не будет скрывать правду о своей внешности, и предложил фанатам любить себя таким, какой он есть: «с настоящим цветом волос, с настоящим цветом глаз, с неподтянутыми щеками». По мнению Киркорова, «взрослеть надо благородно», что он теперь и будет делать.

«Она большая»: Галкин пожаловался на «приличную» коммуналку © Максим Галкин/Инстаграм Алла Пугачева.

«Я из Германии, из своей первой поездки привез такой лак белый, как карнавальный. Пшикнул себе этим лаком на чуб, и представляете, именно этот чуб начал седеть потом. Вот прямо седина пошла, именно как я себе брызнул. Меня бог как бы: "Ах, ты хочешь рано посолиднеть? Получи!"» — рассказал певец.

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Поклонники Киркорова по-разному отнеслись к его новому стилю: одни написали ему, что нужно с радостью принимать возрастные изменения и не стесняться их, другие посчитали, что артист по статусу обязан следить за своей внешностью.